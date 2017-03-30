Эмиль Гарипов: Мне сейчас тяжело говорить

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов прокомментировал поражение команды в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина от магнитогорского «Металлурга» (0-4).

– У «Ак Барса» нет игроков такого уровня как Мозякин и Зарипов?

– Зачем задавать такой вопрос, если вы видите, что они все рекорды бьют.

– Лично для вас нынешний сезон можно назвать успешным – стали основным вратарем, полностью отыграли плей-офф. Довольны?

– Мне сейчас тяжело говорить, с пылу с жару. Осознание еще не пришло. Денек-другой отдохну и потом будут какие-то ясные мысли, будет ответ на этот вопрос, – передает слова Гарипова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.