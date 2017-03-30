Эмиль Гарипов: Мне сейчас тяжело говорить
Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов прокомментировал поражение команды в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина от магнитогорского «Металлурга» (0-4).
– У «Ак
Барса» нет игроков такого уровня как Мозякин и Зарипов?
– Зачем задавать такой вопрос, если вы видите, что они все рекорды бьют.
– Лично
для вас нынешний сезон можно назвать успешным – стали основным вратарем,
полностью отыграли плей-офф. Довольны?
– Мне сейчас тяжело говорить, с пылу с жару. Осознание еще не пришло. Денек-другой отдохну и потом будут какие-то ясные мысли, будет ответ на этот вопрос, – передает слова Гарипова «БИЗНЕС Online».
Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».
Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.
Матч
Ак Барс - Металлург Мг - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы:
Коварж (Ли, Мозякин), 5:30 (0:1 - бол.). Антипин (Коварж, Мозякин), 10:18 (0:2 - бол.). Секач (Азеведо, Яруллин), 18:10 (1:2). Мозякин 26:24 (1:3). Платонов (Казионов Д.), 45:20 (1:4).
Место и дата
30 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция