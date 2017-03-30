«Норильский Никель» обыграл «Сибиряк»

Главный тренер «Ухты» Юрий Руднев рассказал о поражении в матче против «Синары» (5:8) в 20-м туре чемпионата России.

Юрий Руднев: Мы можем играть, но боимся

Юрий Руднев: Мы можем играть, но боимся Главный тренер «Ухты» Юрий Руднев рассказал о поражении в матче против «Синары» (5:8) в 20-м туре чемпионата России.