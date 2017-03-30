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«Норильский Никель» обыграл «Сибиряк»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Перенесенный матч 17-го тура чемпионата России по мини-футболу между «Норильским Никелем» и «Сибиряком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Норильского Никеля».

Мини-футбол. Чемпионат России 

Суперлига. Регулярный чемпионат

17-й тур

«Норильский Никель» - «Сибиряк» - 4:2

Голы: Сытин, 14, Гордеев, 33, Костыгин, 35, Куманькин, 40 – Волынюк, 9, Лео Сантана, 29.

«Норильский Никель» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. У «Сибиряка» 57 очков и второе место.

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