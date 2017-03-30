Квартальнов станет главным тренером «Ак Барса», Билялетдинов будет работать в структуре клуба

В следующем сезоне у «Ак Барса» будет новый главный тренер. Команду, скорее всего, возглавит Дмитрий Квартальнов.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Квартальнов станет главным тренером «Ак Барса». Зинэтула Билялетдинов перейдет на руководящую должность.

«С большой долей вероятности в ближайшее время Билялетдинов оставит пост главного тренера «Ак Барса» и перейдет на одну из руководящих должностей в клубе. Главным претендентом на место главного тренера рассматривается покинувший ЦСКА Дмитрий Квартальнов», - сказал источник.

Напомним, что ранее Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера ЦСКА. «Ак Барс» с Билялетдиновым проиграл финальную серию Восточной конференции КХЛ магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0-4.