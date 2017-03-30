Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа (мол)- : -Локомотив (мол)
Футбол  Анжи- : -Урал
Футбол  Герта- : -Хоффенхайм
Футбол  Кайрат- : -Кайсар
Баскетбол  Црвена Звезда- : -УНИКС
Баскетбол  Панатинаикос- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Морозов: Мы очень счастливы, что завоевали бронзовую медаль

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский фигурист Владимир Морозов поделился впечатлениями после выступления на чемпионате мира в Хельсинки. Напомним, что он вместе с  Евгенией Тарасовой завоевал бронзовую медаль в парном катании.

«Мы получили удовольствие от нашего катания, и мы очень счастливы, что завоевали бронзовую медаль. Это было действительно сложно и трудно», – цитирует Морозова «Р-Спорт».

Напомним также, что победу одержала китайская пара Вэньцзинь Суй/Цун Хань. На втором месте немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо (Германия).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгения Тарасова и Владимир Морозов: Медали не обмываем, а кладем в коробочкуЕвгения Тарасова и Владимир Морозов: Медали не обмываем, а кладем в коробочкуПосле церемонии награждения бронзовые призеры ЧМ-2017 ответили на вопросы корреспондента «Советского спорта».Медаль на 15-ти швах. Тарасова и Морозов выиграли бронзу чемпионата мираМедаль на 15-ти швах. Тарасова и Морозов выиграли бронзу чемпионата мираПо итогам соревнований спортивных пар на ЧМ-2017 первую медаль сборной России принесли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.Тарасова и Морозов завоевали бронзу на чемпионате мира, победили китайцы Суй и ХаньНа чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершились соревнования в парном катании. Итоговую победу одержала пара из Китая Вэньцзинь Суй/Цун Хань.Ксения Столбова: Будем работать дальшеРоссийская фигуристка Ксения Столбова поделилась впечатлениями после произвольной программы в паре с Федором Климовым на чемпионате мира в Хельсинки (Финляндия).Евгений Плющенко: Сейчас Коляде и Ковтуну надо выложиться в произвольной программеДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился впечатлениями от выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Максима Ковтуна в короткой программе на проходящем в Хельсинки чемпионате мира.Тень отца Евгения над «Хартвалл Ареной». О короткой программе у мужчинТень отца Евгения над «Хартвалл Ареной». О короткой программе у мужчинКорреспондент «Советского спорта» рассказывает о короткой программе у мужчин на чемпионате мира в Хельсинки.Валентина Чеботарева: Коляда обязательно будет исполнять четверной лутцТренер российского фигуриста Михаила Коляды Валентина Чеботарева рассказала, что спортсмен готов в произвольной программе чисто прыгнуть четверной лутц.Максим Ковтун: На разминке я заходил на четверной сальхов, но что-то пошло не такРоссийский фигурист Максим Ковтун выразил надежду, что травма, полученная им на разминке перед короткой программой на чемпионате мира в Хельсинки, окажется несерьезной.Михаил Коляда: Стараюсь не думать об олимпийской квоте, чтобы не отвлекатьсяРоссийский фигурист Михаил Коляда оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.Инна Гончаренко: На данный момент Ковтун не планирует сниматься с соревнованийТренер Максима Ковтуна Инна Гончаренко рассказала журналистам, что российский спортсмен не собирается сниматься с соревнования на чемпионате мира.Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате мира, Коляда – седьмой, Ковтун – десятыйНа чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершилась короткая программа в одиночном катании у мужчин. Лидирует испанский фигурист Хавьер Фернандес.Тамара Москвина: Короткая программа Тарасовой/Морозова оставила прекрасное впечатлениеЗаслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала короткую программу российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, выступающих в парном катании, на чемпионате мира в Хельсинки.Алексей Мишин: Медведеву может остановить только форс-мажорЗаслуженный тренер России Алексей Мишин оценил шансы фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.СКА в финале Кубка Гагарина, лидерство Медведевой на ЧМ и шайбы Кузнецова и Панарина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.Суй Вэньцзин: Мы надеемся, что завтра сможем хорошо откатать свою программуКитайская фигуристка Суй Вэньцзин, выступающая в паре с Ханом Коном, поделилась впечатлениями от своего проката в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.Алена Савченко: Я не слишком довольна сегодняшним прокатомНемецкая фигуристка Алена Савченко, выступающая в паре с Брюно Массо, поделилась впечатлениями от своего проката в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.Владимир Морозов: Пройдена лишь половина дистанции, сделана лишь половина делаРоссийский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.Евгения Тарасова: Мы приехали на ЧМ бороться за медали и олимпийские путевкиРоссийская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.Евгения Тарасова и Владимир Морозов: У наших врачей волшебные рукиЕвгения Тарасова и Владимир Морозов: У наших врачей волшебные рукиРоссийская пара, ставшая третьей в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки, прокомментировала свое выступление.На четверть бывший наш народ. Как прошла короткая программа на ЧМНа четверть бывший наш народ. Как прошла короткая программа на ЧМ«Советский спорт» рассказывает о короткой программе в парном катании на чемпионате мира в Хельсинки.
Хоккей
Данис Зарипов: Я не имею права как-то реагировать на свист болельщиков
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов: Не могу упрекнуть ни одного игрока в плане отдачи и самоотверженности
Хоккей
Илья Воробьев: СКА будет фаворитом в финале
Хоккей
Александр Медведев: Нас ждет потрясающий финал Кубка Гагарина
все новости
Евгения Тарасова
Евгения Тарасовавсе новости
Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости
Чемпионат мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию