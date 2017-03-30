Владимир Морозов: Мы очень счастливы, что завоевали бронзовую медаль

Российский фигурист Владимир Морозов поделился впечатлениями после выступления на чемпионате мира в Хельсинки. Напомним, что он вместе с Евгенией Тарасовой завоевал бронзовую медаль в парном катании.

«Мы получили удовольствие от нашего катания, и мы очень счастливы, что завоевали бронзовую медаль. Это было действительно сложно и трудно», – цитирует Морозова «Р-Спорт».

Напомним также, что победу одержала китайская пара Вэньцзинь Суй/Цун Хань. На втором месте немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо (Германия).