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Владимир Ткачев: Основной нашей проблемой был Кошечкин

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев поделился впечатлениями после матча против магнитогорского «Металлурга» в финале Восточной конференции . Напомним, что его команда уступила со счетом 1:4.

«Очень здорово сыграл вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин. Основная проблема была в нем. Он создавал нам большие проблемы, а когда не забиваешь, то победить сложно. По самоотдаче вопросов быть не может.

Мы неплохо провели сезон. Обыграли в плей-офф двух хороших соперников. Появилась уверенность в завтрашнем дне. Какой-то шаг вперед мы сделали. Что касается меня, то следующий шаг для меня - это увеличить процент реализации бросков. Моментов много, а в плей-офф подвела реализация. Нужно поработать над этим, если я хочу идти дальше», - цитирует Ткачева «Р-Спорт».

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции на выезде одолели казанский «Ак Барс» (4:1) и вышли в финал Кубка Гагарина. Счет в серии – 4-0 в пользу магнитогорцев.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ян Коварж, Виктор Антипин, Сергей Мозякин и Денис Платонов. У казанцев точный бросок на счету Иржи Секача.Отметим, что капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, которому сегодня исполнилось 36 лет, побил рекорд Александрова по количеству голов в одном чемпионате страны, державшийся с сезона 1962/1963.

В финале Кубка Гагарина магнитогорская команда встретится с питерским СКА, который в финальной серии Западной конференции также со счетом 4-0 одолел ярославский «Локомотив». Первый матч противостояния состоится 8 апреля в Магнитогорске.

Матч

Ак Барс - Металлург Мг - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы:

Коварж (Ли, Мозякин), 5:30 (0:1 - бол.). Антипин (Коварж, Мозякин), 10:18 (0:2 - бол.). Секач (Азеведо, Яруллин), 18:10 (1:2). Мозякин 26:24 (1:3). Платонов (Казионов Д.), 45:20 (1:4).

Место и дата

30 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок Гагарина-2016/17?

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