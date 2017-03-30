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Румынский теннисист Настасе считает, что Серена Уильямс употребляла допинг

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Бывший теннисист из Румынии Илие Настасе высказал свое мнение о проблеме допинга. Он считает, что американка Серена Уильямс употребляла запрещенные препараты.

«Из-за допинг-скандала пострадала репутация России. Но вы посмотрите на Серену Уильямс. Это и ее должно касаться. Вы ее видели? Разумеется, американцев не проверяют на допинг. Если все станет известно, то спортсменов из США не будет на турнирах, а с ними и спонсоров», - цитирует Настасе evz.ro.

Ранее сообщалось, что Уильямс принимает запрещенные препараты с разрешения WADA в связи с показаниями врача. В некоторых случаях антидопинговые органы могут дать разрешение на определенную дозу запрещенных препаратов, если это требуется для лечения.

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