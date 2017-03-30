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Три российские пары выступят на Олимпиаде-2018

Источник:  RT на русскомКомментарии

Россия получила три квоты на участие в Олимпиаде-2018 в парном фигурном катании по итогам выступлений спортсменов на чемпионате мира в Хельсинки.

Как сообщает RT, согласно регламенту соревнований, страна получает максимальное количество путевок на Олимпиаду, если сумма мест двух лучших пар оказывается равна 13 или меньше.

По итогам вступлений на чемпионате мира в Хельсинки, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали бронзу, а Ксения Столбова и Федор Климов стали пятыми.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).

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