Три российские пары выступят на Олимпиаде-2018
Россия получила
три квоты на участие в Олимпиаде-2018 в парном фигурном катании по итогам
выступлений спортсменов на чемпионате мира в Хельсинки.
Как сообщает RT, согласно регламенту
соревнований, страна получает максимальное количество путевок на
Олимпиаду, если сумма мест двух лучших пар оказывается равна 13 или
меньше.
По итогам вступлений на чемпионате мира в
Хельсинки, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали бронзу, а
Ксения Столбова и Федор Климов стали пятыми.
Напомним, что зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).
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