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Аарон Оланаре: Гончаренко - очень умный и опытный тренер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре доволен тем, как работает с командой главный тренер Виктор Гончаренко. 

- Гончаренко - очень умный и опытный тренер. У него множество идей, тактик, стилей игры. Считаю, это лучший тренер для меня. Он очень хорош, учит многому на поле. Он невероятный тренер, лучший для нашей команды.

Я общаюсь в команде со всеми, так как я играю с ними.  Но иногда получается так, что больше всего я разговариваю с Вернблумом, - рассказал Оланаре в интервью сообществу болельщиков ЦСКА.

Напомним, Виктор Гончаренко сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

2 апреля в матче 21-го тура чемпионата России красно-синие сыграют с «Крыльями Советов».

Матч

ЦСКА - Крылья Советов

Место и дата

02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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