Аарон Оланаре: Гончаренко - очень умный и опытный тренер
Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре доволен тем, как работает с командой главный тренер Виктор Гончаренко.
- Гончаренко - очень умный и опытный тренер. У него
множество идей, тактик, стилей игры. Считаю, это лучший тренер для
меня. Он очень хорош, учит многому на поле. Он невероятный
тренер, лучший для нашей команды.
Я общаюсь в команде со всеми, так как я играю с ними. Но иногда получается так, что больше всего я разговариваю с Вернблумом, - рассказал Оланаре в интервью сообществу болельщиков ЦСКА.
Напомним, Виктор Гончаренко сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.
2 апреля в матче 21-го тура чемпионата России красно-синие сыграют с «Крыльями Советов».
Матч
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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