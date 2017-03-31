Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа (мол)- : -Локомотив (мол)
Футбол  Анжи- : -Урал
Футбол  Герта- : -Хоффенхайм
Футбол  Кайрат- : -Кайсар
Баскетбол  Црвена Звезда- : -УНИКС
Баскетбол  Панатинаикос- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стадион «Фишт» еще требует доработки

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов рассказал о тех нюансах, которые выявлены на матче Россия – Бельгия.

- Отмечу временные трибуны, на которых зрители на матче Россия — Бельгия не сидели. Доработки связаны с комфортом зрителей, которые будут там находиться во время Кубка конфедераций и чемпионата мира. Требуют усовершенствования и наладок системы электроснабжения, которые пока работают не очень слаженно. Кроме того, необходимо добиться большего комфорта для болельщиков на входе на стадион и выходе с него. Неоптимальной получилась нагрузка на пропускные пункты: южный, то есть вход со стороны набережной, был перегружен, северный — недогружен. Во время ближайших турниров сделаем все, чтобы подобное не повторилось. У нас для этого будет больше ресурсов. Навигация улучшится, - заявил Годунов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Фишт» может стать запасным стадионом «Локомотива» на следующий сезонМосковский «Локомотив» в качестве запасного стадиона на следующий сезон может заявить сочинскую арену «Фишт». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.«Локомотив» может использовать стадион «Фишт» в Сочи для матчей и тренировок«Локомотив», возможно, будет проводить на сочинском стадионе «Фишт» между Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира-2018 году. Об этом заявила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.Дмитрий Булыкин: Удивился тому, как бельгийцы провели концовку встречиБывший форвард сборной России и бельгийского «Андерлехта» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от игры национальной команды в товарищеском матче против сборной Бельгии (3:3).Мэр Сочи: Ничья с такой командой – это победа для насМэр Сочи Анатолий Пахомов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Бельгии (3:3).Виталий Мутко: Рассчитываю, что стадион «Фишт» станет популярнымВице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением относительно будущего стадиона «Фишт».«И зачем я вас сюда вообще пустил?» Репортаж со стадиона в Сочи«И зачем я вас сюда вообще пустил?» Репортаж со стадиона в СочиСпецкор «Советского спорта» побывал на реконструированном стадионе «Фишт» в Сочи.Сочинский стадион «Фишт» следующей зимой может принять матчи клубов РФПЛСтадион «Фишт» в Сочи может принять матчи российских клубов в зимнюю паузу чемпионата страны в период между Кубком конфедераций-2017 и чемпионатом мира-2018, сообщил руководитель арены Олег Кравченко.Увидеть море, но не увидеть угловой: новый «Фишт» показывает футбол (фото)Увидеть море, но не увидеть угловой: новый «Фишт» показывает футбол (фото)Еще один российский стадион готов принимать футбольные матчи самого высокого уровня.Болельщикам сборной Бельгии подарят в Сочи подушки в форме облакаБолельщики сборной Бельгии получат в подарок подушки в форме облака перед товарищеским матчем со сборной России. Об этом сообщил глава объединения болельщиков сборной России, член комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Эдуард Латыпов.Никита Симонян: Для меня огромная честь открыть стадион «Фишт»Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что для него будет огромной честью открыть сочинский стадион «Фишт» перед товарищеским матчем между сборными России и Бельгии.Церемония открытия стадиона «Фишт» пройдет перед матчем Россия – БельгияВице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал, когда состоится церемония открытия стадиона «Фишт» в Сочи.Стадион «Фишт» в Сочи введен в эксплуатациюВице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион «Фишт» в Сочи введен в эксплуатацию.Знак четырех. Рейтинг стадионов Кубка конфедерацийЗнак четырех. Рейтинг стадионов Кубка конфедераций«Советский спорт» оценивает готовность арен к главному турниру лета.Мэр: Перед «Сочи» стоит задача выйти в премьер-лигу после ЧМ-2018Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал о перспективах футбольного клуба, который носит название города.Алексей Сорокин: Стадион в Петербурге по готовности к Кубку конфедераций обогнал «Фишт»Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин во время пятого операционного визита ФИФА на новую арену в Санкт-Петербурге оценил готовность стадионов, которые примут матчи Кубка конфедераций-2017.Пуско-наладочные работы на стадионе «Фишт» в Сочи завершатся до 1 мартаВице-губернатор Краснодароского края Николай Долуда проинформировал о ходе работ на стадионе «Фишт». Об этом сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края.Алексей Сорокин: Стадион «Фишт» получил заключение о соответствииГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о готовности стадиона «Фишт» в Сочи.Сборная России сыграет контрольный матч с бельгийцами, заплатив сопернику 300 тысяч евроФутболисты сборной России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018 с большей долью вероятности сыграют контрольный матч с командой Бельгии, сообщает Le Soir.Реконструкция стадиона «Фишт» в Сочи завершена в срокСтроительно-монтажные работы реконструируемой части стадиона сочинского стадиона «Фишт» завершены. Об это. Об этом было объявлено сегодня в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года.Семь чудес. Рейтинг лучших стадионов РоссииСемь чудес. Рейтинг лучших стадионов России«ССФ» наблюдает за тем, как Россия становится все более футбольной страной.
Футбол
Аарон Оланаре: Гончаренко - очень умный и опытный тренер
Фигурное катание
Три российские пары выступят на Олимпиаде-2018
Теннис
Румынский теннисист Настасе считает, что Серена Уильямс употребляла допинг
Фигурное катание
Владимир Морозов: Мы очень счастливы, что завоевали бронзовую медаль
все новости
Олимпийский стадион Фишт
Олимпийский стадион Фишт