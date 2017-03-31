Стадион «Фишт» еще требует доработки

Операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов рассказал о тех нюансах, которые выявлены на матче Россия – Бельгия.

- Отмечу временные трибуны, на которых зрители на матче Россия — Бельгия не сидели. Доработки связаны с комфортом зрителей, которые будут там находиться во время Кубка конфедераций и чемпионата мира. Требуют усовершенствован ия и наладок системы электроснабжения , которые пока работают не очень слаженно. Кроме того, необходимо добиться большего комфорта для болельщиков на входе на стадион и выходе с него. Неоптимальной получилась нагрузка на пропускные пункты: южный, то есть вход со стороны набережной, был перегружен, северный — недогружен. Во время ближайших турниров сделаем все, чтобы подобное не повторилось. У нас для этого будет больше ресурсов. Навигация улучшится, - заявил Годунов.

