Стадион «Фишт» еще требует доработки

Операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов рассказал о тех нюансах, которые выявлены на матче Россия – Бельгия.
- Отмечу временные
трибуны, на
которых зрители
на матче Россия
— Бельгия не
сидели. Доработки
связаны с комфортом
зрителей, которые
будут там находиться
во время Кубка
конфедераций
и чемпионата
мира. Требуют
усовершенствования
и наладок системы
электроснабжения,
которые пока
работают не
очень слаженно.
Кроме того,
необходимо
добиться большего
комфорта для
болельщиков
на входе на
стадион и выходе
с него. Неоптимальной
получилась
нагрузка на
пропускные
пункты: южный,
то есть вход
со стороны
набережной,
был перегружен,
северный —
недогружен.
Во время ближайших
турниров сделаем
все, чтобы подобное
не повторилось.
У нас для этого
будет больше
ресурсов. Навигация
улучшится, - заявил Годунов.
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