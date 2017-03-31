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Федерер одолел Бердыха в Майами, отыграв два матчбола

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Роджер Федерер пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами.

В четвертьфинале 35-летний швейцарец переиграл в трех сетах чеха Томаша Бердыха. 

По ходу встречи, которая продолжалась без малого два часа, Федерер отыграл у соперника два матчбола.

За выход в финал Роджер поспорит либо с немцем Александром Зверевым, либо с австралийцем Ником Киргиосом.

 

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Бердых Т. (Чехия) - 6:2, 3:6, 7:6

Место и дата

30 марта 22:45, , Онлайн-трансляция

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