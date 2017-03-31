Федерер одолел Бердыха в Майами, отыграв два матчбола

Роджер Федерер пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами.

В четвертьфинале 35-летний швейцарец переиграл в трех сетах чеха Томаша Бердыха.

По ходу встречи, которая продолжалась без малого два часа, Федерер отыграл у соперника два матчбола.



За выход в финал Роджер поспорит либо с немцем Александром Зверевым, либо с австралийцем Ником Киргиосом.



Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал