Федерер одолел Бердыха в Майами, отыграв два матчбола
Роджер Федерер пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами.
В четвертьфинале 35-летний швейцарец переиграл в трех сетах чеха Томаша Бердыха.
По ходу встречи, которая продолжалась без малого два часа, Федерер отыграл у соперника два матчбола.
За выход в финал Роджер поспорит либо с немцем Александром Зверевым, либо с австралийцем Ником Киргиосом.
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Бердых Т. (Чехия) - 6:2, 3:6, 7:6
Место и дата
30 марта 22:45, , Онлайн-трансляция
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