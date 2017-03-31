Сергей Силкин: «Спартак» выйдет против «Оренбурга» максимально сконцентрированным

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Оренбург» в 21-м туре чемпионата России.

- Думаю, с учетом потери очков в матче с «Локомотивом» «Спартак» выйдет против «Оренбурга» максимально сконцентрированным . Красно-белые понимают, что сейчас они как никогда близки к чемпионству, поэтому всерьез отнесутся к этой встрече.

Тем более сейчас атакующая линия «Спартака» в хорошей форме. Особенно фланговые игроки — Александр Самедов и Дмитрий Комбаров, неплохо проявившие себя в играх за сборную. Не сказать, что оба на пике формы, но действуют они достаточно результативно и эффективно, - рассказал Силкин.

Напомним, матч «Спартак» - «Оренбург» состоится 3 апреля на «Открытие Арене».

Красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.



