Борис Игнатьев: В матче «Ростов» - «Краснодар» будет зафиксирована ничья

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Ростов» - «Краснодар» в 21-м туре чемпионата России.

- Сойдутся два очень серьезных оппонента, которые всерьез претендуют на еврокубки. На руку «Ростову» то, что они будут играть дома, при родных трибунах. Но все-таки «Краснодар» — это крайне серьезный соперник, с которым играть сложно любому клубу.

Нас ждет крайне напряжений матч, в котором, как мне кажется, будет зафиксирована ничья. Правда, я бы не стал придавать этому матчу какого-то особого стратегического значения. Не думаю, что результат конкретно этой игры окажется решающим в борьбе этих клубов за еврокубковую зону, - рассказал Игнатьев.

Напомним, матч «Ростов» - «Краснодар» состоится 3 апреля.

