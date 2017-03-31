Леонид Слуцкий: В сравнении с Моуринью мой английский где-то на 6-7 баллов

Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своих успехах в изучении английского языка и дальнейших планах.

- Восемь часов занятий в день. Один на один с преподавателем на различную тематику. Естественно, основной темой является футбольный английский, где мы моделируем различные вещи, связанные с профессией. В сравнении с Моуринью мой английский где-то на 6-7 баллов.

Возвращение к работе? Это не только от меня зависит. Но если бы зависело лишь от меня, то я бы говорил о следующем сезоне и межсезонье. Параллельно совершаю огромный объем действий, направленных на саморазвитие, - заявил Слуцкий.

Напомним, Леонид Слуцкий покинул сборную России после неудачного выступления команды на Евро-2016, а в декабре минувшего года он ушел с поста главного тренера армейцев. Его преемником стал Виктор Гончаренко.

