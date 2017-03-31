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Эрик Молина: Джошуа - настоящее и будущее мирового бокса. Ничего хорошего Кличко не ожидает

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский тяжеловес Эрик Молина уверен в победе Энтони Джошуа над Владимиром Кличко.

- Джошуа продемонстрировал, что от боя к бою он становится только лучше, быстрее и сильнее. Не хочу проявить неуважение к Владимиру, но ничего хорошего в ринге его не ожидает. Настало время передать эстафету.

Если Энтони пройдет Кличко, что ему вполне по силам, для него останется только один по-настоящему большой бой - против Деонтея Уайлдера. Хотя, возможно, еще сможет вернуться на ринг Тайсон Фьюри. Джошуа - настоящее и будущее мирового бокса, - заявил Молина в интервью Sky Sports.

Напомним, поединок Владимир Кличко - Энтони Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.

10 декабря прошлого года Джошуа досрочно победил Эрика Молину.

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