Конте наложил вето на продажу Азара в «Реал»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выступил против возможной продажи бельгийского полузащитника Эдена Азара мадридскому «Реалу».

По информации Daily Express, итальянский специалист донес свою позицию до сведения владельца клуба Романа Абрамовича.

Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года, а его зарплата составляет 10 миллионов евро в год.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Антонио Конте заинтересован миланский «Интер». В случае возникновения разногласий между тренерским штабом и менеджментом «синих», Конте может вернуться на родину уже будущим летом.

