Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа (мол)- : -Локомотив (мол)
Футбол  Анжи- : -Урал
Футбол  Герта- : -Хоффенхайм
Футбол  Кайрат- : -Кайсар
Баскетбол  Црвена Звезда- : -УНИКС
Баскетбол  Панатинаикос- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Конте наложил вето на продажу Азара в «Реал»

Источник:  Daily ExpressКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выступил против возможной продажи бельгийского полузащитника Эдена Азара мадридскому «Реалу».

По информации Daily Express, итальянский специалист донес свою позицию до сведения владельца клуба Романа Абрамовича. 

Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года, а его зарплата составляет 10 миллионов евро в год.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Антонио Конте заинтересован миланский «Интер». В случае возникновения разногласий между тренерским штабом и менеджментом «синих», Конте может вернуться на родину уже будущим летом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сразу два игрока «Реала» могут перебраться в «Ливерпуль»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом планирует серьезно усилить состав грядущим летом.Дайер может перейти из «Тоттенхэма» в «МЮ»«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Эрику Дайеру. Об этом сообщают британские СМИ.Гарет Бэйл: У меня особые воспоминания с Серхио РамосомПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл поздравил своего партнера по клубу Серхио Рамоса с днем рождения. Напомним, сегодня игроку сборной Испании исполнился 31 год.Матч АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайдет» перенесен по просьбе ТВМатч 36-го тура чемпионата английской премьер лиги перенесен по решению телевидения. Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».Арьен Роббен: Швайнштайгер пережил непростое время в «МЮ», я его прекрасно понимаюПолузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал трансфер хавбека Бастиана Швайнштайгера из «Манчестер Юнайтед» в клуба MLS «Чикаго Файр».Фрэнк Лэмпард: Швайнштайгер – настоящий джентльмен, он получит удовольствие от игры в MLSБывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард оставил пост на своей странице в Instagram, посвященный экс-игроку «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиану Швайнштайгеру.Маурисио Почеттино: Да, я встречался с президентом «Барселоны»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подтвердил информацию о встрече с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу, отметив, что никогда не станет наставником каталонского клуба.Клубы из Манчестера ведут борьбу за полузащитника «Баварии»Как сообщает Kicker, будущее полузащитника сборной Германии Джошуа Киммиха в стане мюнхенской «Баварии» по-прежнему находится под вопросом.Друг Клоппа может сменить Билича в «Вест Хэме»Главный тренер клуба чемпионшипа «Хаддерсфилд» Дэвид Вагнер является кандидатом на пост наставника «Вест Хэма», сообщает The Sun.Макаули продлил контракт с «Вест Бромвичем»Защитник «Вест Бромвича» Гарет Макаули продлил действующий контракт на один год. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Мы хотели обойти «Баварию» стороной, теперь «Реал» рискует вылететь»«Мы хотели обойти «Баварию» стороной, теперь «Реал» рискует вылететь»Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью пообщался с представителями СМИ.Бернд Лено: Мне льстит интерес такого клуба, как «Реал»Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала».Жозе Моуринью: Трансфер Неймара в «Манчестер Юнайтед» исключенГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему трансфер нападающего «Барселоны» Неймара не состоится.Эден Азар: Хотел бы выучить китайский или японский, они решительно отличаются от остальных языковПолузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что планирует выучить китайский или японский язык. Ранее сообщалось, что игрок сборной Бельгии решил перейти в мадридский «Реал» и приступил к изучению испанского языка.Месут Озил: Я не тот игрок, который будет бегать за мячом. Мои лучшие качества проявляются в атакеПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил ответил на критику со стороны экспертов, которые обвиняют его в отсутствии желания идти в отбор.«Челси» готов заплатить за трансфер Мораты 70 млн фунтовТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает вести поиски усиления атакующей линии.Робер Пирес: Новый контракт лежит у Венгера на столе, он лишь должен его подписатьБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес подтвердил информацию, согласно которой, «пушкари» готовы продлить контракт с наставником команды Арсеном Венгером.Жозе Моуринью: Буду очень рад, если Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» выразил надежду, что нападающий «красных дьяволов» Златан Ибрагимович продлит контракт с командой, который истекает грядущим летом.День в истории. Серхио Рамосу – 31!День в истории. Серхио Рамосу – 31!Сегодня, 30 марта, капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос отмечает свой 31-й день рождения.«Реал»: Лучшим ответом на слова Пике станет матч 23 апреляВ мадридском «Реале» не оставили без внимания заявления защитника «Барселоны» Жерара Пике, который ранее обвинил судей в том, что они помогают «сливочным» выиграть чемпионат Испании.
Футбол
Борис Игнатьев: В матче «Ростов» - «Краснодар» будет зафиксирована ничья
Футбол
Сергей Силкин: «Спартак» выйдет против «Оренбурга» максимально сконцентрированным
Теннис
Федерер одолел Бердыха в Майами, отыграв два матчбола
Футбол
Стадион «Фишт» еще требует доработки
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Эден Азар
Эден Азарвсе новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости