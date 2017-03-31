Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа (мол)- : -Локомотив (мол)
Футбол  Анжи- : -Урал
Футбол  Герта- : -Хоффенхайм
Футбол  Кайрат- : -Кайсар
Баскетбол  Црвена Звезда- : -УНИКС
Баскетбол  Панатинаикос- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илие Настасе: Сражаясь с депрессией, Шарапова начала пить. Но русские устойчивы к алкоголю

Источник:  DigisportКомментарии

Экс-первая ракетка мира Илие Настасе высказал оригинальное опасение в связи с длительной паузой в карьере Марии Шараповой.

- Вне корта Шарапова может делать все, что хочет. Наверняка у нее возникла сильная депрессия из-за невозможности играть. А что вы делаете в такие моменты? Начинаете пить! Тем более она русская, а они более устойчивы к алкоголю, - заявил Настасе.

Напомним, возвращение Марии Шараповой в WTA-тур состоится в конце апреля на турнире в Штутгарте. Россиянка заканчивает отбывать 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония.

Ранее теннисистка признала, что за прошедший год употребляла алкогольные напитки чаще, чем когда-либо в жизни.

Илие Настасе в августе 1973 года стал первой ракеткой мира. Румынский теннисист выиграл «Ролан Гаррос»-1973 и US Open-1972 в одиночном разряде.

Румынский теннисист Настасе считает, что Серена Уильямс употребляла допинг

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Румынский теннисист Настасе считает, что Серена Уильямс употребляла допингБывший теннисист из Румынии Илие Настасе высказал свое мнение о проблеме допинга. Он считает, что американка Серена Уильямс употребляла запрещенные препараты.МОК аннулировал результаты четырех российских спортсменов на Олимпиаде-2012 из-за допингаРезультаты четырех легкоатлетов из России на летней Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания) были аннулированы. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).Виталий Мутко: Россия движется к созданию сильной законодательной базы для борьбы с допингомВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заинтересован в том, чтобы в стране не было проблем с допингом.Правительство РФ опубликовало список препаратов, запрещенных для использования в спортеПравительство РФ опубликовало список запрещенных для использования в спорте субстанций и методов.The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!Экс первая ракетка мира готовится выступить на международном теннисном турнире – впервые после дисквалификации в 2016 году.Уильямс победила Кербер в четвертьфинале турнира в МайамиАмериканская теннисистка Винус Уильямс (в четвертьфинале турнира в Майами победила немку Анжелику Кербер со счетом 7:5, 6:3.Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал турнира в МайамиРоссиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) не смогли пробиться в полуфинал турнира в Майами.Мария Шарапова: В прошлом году я задумывалась о завершении карьерыЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова готовится к возвращению на корт после дисквалификации.46-летняя Кимико Дате вернется в WTA-тураЯпонская теннисистка Кимико Дате готова возобновить спортивную карьеру.Анжелик Кербер: Я знала, что Одзаки хорошо двигается и возвращает много мячейПервая ракетка мира Анжелик Кербер подвела итоги матча с Рисой Одзаки из Японии (6:2, 6:2), что позволило ей выйти в ¼ финала Miami Open.Кузнецова проиграла Уильямс в 1/8 финала турнира в МайамиРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в 1/8 финала турнира в Майами уступила американке Винус Уильмс со счетом 3:6, 6:7 (4:7).Халеп вышла в четвертый круг турнира в МайамиРумынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертый круг турнира в Майами.Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в МайамиРоссийская теннисиста Светлана Кузнецова в 1/16 финала турнира в Майами обыграла американку Тэйлор Таунсенд со счетом 6:4, 6:2.Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разрядеРоссийские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина взяли верх над Анной-Леной Гренефельд (Германия) и Кветой Пешкой (Чехия) во втором круге турнира в Майами в парном разряде.«Тосно» и Шарапова беднеют. По страницам неспортивной прессы«Тосно» и Шарапова беднеют. По страницам неспортивной прессы«Советский спорт» публикует традиционный дайджест неспортивной прессы, пишущей о спорте.«Главный подарок на 30 лет я уже получила!». Шарапова – о своем возвращении«Главный подарок на 30 лет я уже получила!». Шарапова – о своем возвращенииРовно через месяц, 26 апреля, Мария Шарапова в Штутгарте проведет свой первый матч после дисквалификации, растянувшейся на 15 месяцев.Виталий Мутко: Не вижу проблем в том, что всю сборную России проверили на допингПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал факт проверки сборной России по футболу на допинг.Плишкова вышла в четвертый круг турнира в МайамиЧешка Каролина Плишкова вышла в четвертый круг теннисного турнира в Майами.Павлюченкова завершила выступление на турнире в МайамиРоссиийская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила американке Бетани Маттек-Сэндз в третьем круге турнире в Майами (США).Сборную России проверили на допинг (фото)В расположение сборной России в Краснодаре сегодня прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной WADA, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка Конфедераций
Футбол
Борис Игнатьев: В матче «Ростов» - «Краснодар» будет зафиксирована ничья
Футбол
Сергей Силкин: «Спартак» выйдет против «Оренбурга» максимально сконцентрированным
Теннис
Федерер одолел Бердыха в Майами, отыграв два матчбола
Футбол
Стадион «Фишт» еще требует доработки
все новости