Илие Настасе: Сражаясь с депрессией, Шарапова начала пить. Но русские устойчивы к алкоголю

Экс-первая ракетка мира Илие Настасе высказал оригинальное опасение в связи с длительной паузой в карьере Марии Шараповой.

- Вне корта Шарапова может делать все, что хочет. Наверняка у нее возникла сильная депрессия из-за невозможности играть. А что вы делаете в такие моменты? Начинаете пить! Тем более она русская, а они более устойчивы к алкоголю, - заявил Настасе.

Напомним, возвращение Марии Шараповой в WTA-тур состоится в конце апреля на турнире в Штутгарте. Россиянка заканчивает отбывать 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония.

Ранее теннисистка признала, что за прошедший год употребляла алкогольные напитки чаще, чем когда-либо в жизни.



Илие Настасе в августе 1973 года стал первой ракеткой мира. Румынский теннисист выиграл «Ролан Гаррос»-1973 и US Open-1972 в одиночном разряде.

