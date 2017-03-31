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Тони Белью: До завершения карьеры я хотел бы провести еще три боя

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Почетный чемпион мира WBC в первом тяжелом весе британец Тони Белью рассказал о своих ближайших планах.

- В ближайшие две недели мне предстоит перенести операцию. Затем я намерен отдохнуть в кругу семьи и принять решение - когда именно вернуться на ринг.

До завершения карьеры мне бы хотелось провести еще три поединка: стать чемпионом мира в тяжелом весе и объединить в своих руках главные титулы в «крузере». После этого я уйду из бокса, - рассказал Белью.

Напомним, Всемирный боксерский совет присвоил Белью звание почетного чемпиона мира, а вакантный титул WBC в первом тяжелом весе 1 апреля разыграют Марко Хук и Майрис Бриедис. Этот поединок состоится в Дортмунде.

В начале марта Тони Белью одержал сенсационную победу над соотечественником Дэвидом Хэем.

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