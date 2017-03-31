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Мишель Платини: Блаттер всегда спасал свою шкуру. Это самый большой эгоист из всех, кого я знаю

Источник:  ЕвроспортКомментарии

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини обрушился с критикой на бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера.

- Блаттер всегда спасал свою шкуру. Он никогда не защищал меня или еще кого-либо. Это самый большой эгоист из всех, кого я знаю. Он всегда говорил, что последний скальп снимет именно с меня.

Знаю, что Блаттер был зациклен на мне, и я даже не говорю о ревности, которую он испытывал по отношению к моей футбольной карьере. Мне больно от того, что меня бросили в одну клетку со всеми и сказали, что Мишель Платини неразрывно связан с коррупцией в ФИФА. Сегодня я сражаюсь за свое имя, потому что ничего плохого не сделал. Я борюсь с несправедливостью, - заявил Платини.

Напомним, как Мишель Платини, так и Йозеф Блаттер покинули свои посты (президентов УЕФА и ФИФА соответственно) в результате коррупционного скандала в высших эшелонах футбольных чиновников.

Впоследствии они были временно отстранены от футбольной деятельности.

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