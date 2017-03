Карл Фроч: Кличко подойдет к бою на «Уэмбли» в своей лучшей форме, а Джошуа может не хватить опыта

Экс-чемпион мира в суперсреднем весе британец Карл Фроч не считает своего соотечественника Энтони Джошуа фаворитом в предстоящем поединке с Владимиром Кличко.

- Конечно, Владимир - уже возрастной боец. Но в то же время это означает мудрость и огромный опыт, которого может не хватить Джошуа.

Если Кличко думает, что это может быть его последний поединок, то перед глазами 80 или 90 тысяч зрителей он выложится на все 100 процентов. Он сделает все, чтобы выйти на ринг в своей лучшей форме.



За плечами Владимира - 68 профессиональных боев. Он не проигрывал 10 лет. И, конечно, неудача во встрече с Тайсоном Фьюри стала для него большим разочарованием. Фьюри на протяжении 12 раундов исполнял какой-то странный танец. Он сыграл на нервах Кличко, голову которого занимали посторонние мысли. Украинец так и не смог заставить себя начать работать в ринге, - заявил Фроч.

