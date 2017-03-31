«Тампа» обыграла «Детройт», Василевский отразил 31 бросок
Хоккеисты «Тампы» нанесли поражение «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3).
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам из 34. А нападающий Никита Кучеров был вынужден пропустить эту игру из-за болезни.
Напомним, «Детройт» уже лишился шансов на попадание в плей-офф, в то время как «Тампа» продолжает борьбу за место в кубковой восьмерке на Востоке.
Матч
Тампа-Бэй - Детройт - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Место и дата
31 марта 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически