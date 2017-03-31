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«Тампа» обыграла «Детройт», Василевский отразил 31 бросок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Тампы» нанесли поражение «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3).

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам из 34. А нападающий Никита Кучеров был вынужден пропустить эту игру из-за болезни. 

Напомним, «Детройт» уже лишился шансов на попадание в плей-офф, в то время как «Тампа» продолжает борьбу за место в кубковой восьмерке на Востоке.

Матч

Тампа-Бэй - Детройт - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Место и дата

31 марта 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция



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