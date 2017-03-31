«Монреаль» разгромил «Флориду», Радулов и Емелин отметились результативными передачами
«Монреаль» нанес поражение «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2).
По одной результативной передаче в свой актив записали нападающий «Канадиенс» Александр Радулов и защитник Алексей Емелин.
А форвард «Монреаля» Брендан Галлахер набрал четыре очка (1+3).
Канадский клуб одержал третью победу кряду. Команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Матч
Монреаль - Флорида - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Место и дата
31 марта 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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