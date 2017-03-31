«Монреаль» разгромил «Флориду», Радулов и Емелин отметились результативными передачами

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Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре доволен тем, как работает с командой главный тренер Виктор Гончаренко.

Аарон Оланаре: Гончаренко - очень умный и опытный тренер Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре доволен тем, как работает с командой главный тренер Виктор Гончаренко.