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Рауль будет работать в структуре «Реала»

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль вернется в королевский клуб, сообщает Onda Cero.

По данным источника, знаменитый бомбардир вскоре займет одну из административных должностей в испанском гранде.

В данный момент 39-летний Рауль является послом профессиональной футбольной Лиги Испании (LFP) в Соединенных Штатах.

Нападающий покинул «Реал» в 2010 году. После 16 сезонов в Мадриде он защищал цвета «Шальке 04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

В составе королевского клуба Рауль Гонсалес стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов. 


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