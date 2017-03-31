Рауль будет работать в структуре «Реала»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль вернется в королевский клуб, сообщает Onda Cero.

По данным источника, знаменитый бомбардир вскоре займет одну из административных должностей в испанском гранде.

В данный момент 39-летний Рауль является послом профессиональной футбольной Лиги Испании (LFP) в Соединенных Штатах.

Нападающий покинул «Реал» в 2010 году. После 16 сезонов в Мадриде он защищал цвета «Шальке 04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

В составе королевского клуба Рауль Гонсалес стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.





