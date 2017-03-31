Иванов, Торже и Лебеденко пропустят матч «Амкар» - «Терек»
Футболисты «Терека» Олег Иванов, Габриэл Торже и Игорь Лебеденко не сыграют в матче 21-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром».
«В расположение клуба вернулись сборники, за исключением Анхеля Вилькера. Венесуэлец играл последним из игроков сборной и добирается из Чили. В ближайшей игре точно не сыграют Иванов, Торже и Лебеденко. Все остальные готовятся к матчу», - говорится в сообщении на официальном сайте грозненцев.
Встреча состоится в Грозном 2 апреля. «Терек» занимает восьмую строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Амкар» идет на шестом месте.
Матч
Место и дата
02 апреля 13:30, Звезда, Текстовая трансляция
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