Иванов, Торже и Лебеденко пропустят матч «Амкар» - «Терек»

читайте также

РФПЛ. «Анжи» сыграет с «Уралом», ЦСКА - «Крылья Советов» и другие матчи Все матчи 21-го тура чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».

Леонид Слуцкий: В сравнении с Моуринью мой английский где-то на 6-7 баллов Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своих успехах в изучении английского языка и дальнейших планах.

Борис Игнатьев: В матче «Ростов» - «Краснодар» будет зафиксирована ничья Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Ростов» - «Краснодар» в 21-м туре чемпионата России.

Сергей Силкин: «Спартак» выйдет против «Оренбурга» максимально сконцентрированным Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Оренбург» в 21-м туре чемпионата России.

Сергей Юран: Не знаю, что еще нужно «Спартаку» для победы в чемпионате России Бывший игрок «Спартака» и сборной России Сергей Юран дал эксклюзивное интервью «Советскому Спорту».

«Анжи» - «Урал». Текстовая трансляция начнется в 19:30 Матч 21-го тура чемпионата России на сайте «Советского спорта».

Бухаров, Полоз, Кудряшов и Ерохин присоединились к «Ростову» «Ростов» продолжает подготовку к матчу 21-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

Владимир Маркин: Материал Daily Mail о драке фанатов – ложь. Таких страшилок будет еще много Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин прокомментировал появление в британском издании Daily Mail материала о драке фанатов «Спартака» и «Локомотива». Он отметил, что данные, приведенные в статье, не соответствуют действительности.

«Фишт» может стать запасным стадионом «Локомотива» на следующий сезон Московский «Локомотив» в качестве запасного стадиона на следующий сезон может заявить сочинскую арену «Фишт». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Саввиди заплатит «Ростову» 30 млн рублей за переименование «Олимп-2» Глава «Группы Агроком» Иван Саввиди рассказал, что все расходы, связанные с переименованием стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Василий Уткин: Приношу глубочайшие извинения маме братьев Миранчуков Спортивный комментатор, обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин извинился перед полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчукой, а также перед матерью братьев Алексея и Антона и Миранчуков.

Виктор Леоненко: Не политики должны решать, куда Тимощуку ехать Бывший форвард киевского «Динамо», футбольный эксперт Виктор Леоненко сказал, что Анатолий Тимощук должен сам решать, где ему продолжать карьеру. Напомним, что Анатолий вошел в тренерский штаб «Зенита».

Мирон Маркевич: Лучше бы Тимощук начал карьеру в Украине Бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич сказал, что он негативно относится к решению Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».

Брайан Идову: Мной интересовались клубы из Франции и МЛС Защитник пермского «Амкара» Брайан Идову рассказал о некогда возможных вариантах переезда в зарубежный клуб.

Брайан Идову: Гаджиев – ментор, профессор. Он тренер-тактик Защитник пермского «Амкара» Брайан Идову охарактеризовал главного тренера своей команды Гаджи Гаджиева.

Брайан Идову: Все в «Амкаре» думают о месте в четверке Защитник пермского «Амкара» Брайан Идову рассказал о о целях команды на сезон.

«Спартак»: Адриано тренируется индивидуально, Давыдов пройдет медобследование Футболисты «Спартака» готовятся к домашнему матчу 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

«Локомотив» может использовать стадион «Фишт» в Сочи для матчей и тренировок «Локомотив», возможно, будет проводить на сочинском стадионе «Фишт» между Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира-2018 году. Об этом заявила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Александр Заваров: Тимощук правильно сделал, приняв предложение «Зенита» Бывший полузащитник киевского «Динамо», экс-тренер сборной Украины Александр Заваров сказал, что поддерживает решение Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».