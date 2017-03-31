Квартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утра

Леонид Слуцкий и Жозе Моуринью уже могут свободно поговорить по-английски

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1. Дмитрий Квартальнов, недавно официально покинувший ЦСКА, готовится стать главным тренером «Ак Барса». В 2000 - 2004 годах он уже защищал цвета казанского клуба. Зинэтула Билялетдинов в свою очередь перейдет на руководящую административную должность.

2. Российская спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по фигурному катанию, стартовавшем в Хельсинки. Победу одержали китайские спортсмены.

3. По итогам соревнований наша страна получила право выставить три пары на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

4. Экс-первая ракетка мира, румын Илие Настасе огорошил теннисную общественность смелыми обвинениями в адрес Серены Уильямс и провокационным высказыванием о Марии Шараповой.

5. А экс-президент УЕФА Мишель Платини продолжает сводить счеты с Йозефом Блаттером. Легендарный французский футболист, по-видимому, забыл о своих попытках любыми средствами очернить репутацию главного футбольного функционера последних десятилетий. Они временно прекратились лишь в тот момент, когда сам Платини стал фигурантом коррупционного скандала.

6. Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий пока не нашел новое место работы. Почти все свободное время он посвящает изучению английского языка. И в данном отношении его пример для подражания - Жозе Моуринью.

7. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер надеется восстановиться после операции на стопе к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

8. Легендарный испанский форвард Рауль готов вернуться в родной «Реал» на одну из должностей в руководстве клуба.

9. Экс-чемпион мира Карл Фроч высоко оценил шансы Владимира Кличко в предстоящем поединке с чемпионом мира IBF Энтони Джошуа. В то время как американский тяжеловес Эрик Молина, напротив, уверен в победе молодого британца.

10. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров из-за болезни пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», но его команда смогла одержать важную победу и продолжить гонку за путевкой в плей-офф.

Событие дня: Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию комплект медалей разыграют женщины. Напомним, после короткой программы лидирует Евгения Медведева.



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