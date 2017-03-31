Титул на турнире в Майами разыграют Конта и Возняцки

Определились финалистки крупного турнира WTA, проходящего в Майами.

В первом полуфинале датчанка Каролин Возняцки одержала волевую победу над третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. Экс-лидер мирового рейтинга смогла выиграть шесть геймов на чужой подаче.

А затем представительница Великобритании Джоанна Конта нанесла поражение Винус Уильямс в двух сетах. 36-летняя американка допустила 11 двойных ошибок.

Финальный матч состоится в ночь с пятницы на субботу.

Турнир WTA Miami Open

Призовой фонд 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/2 финала