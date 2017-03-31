Титул на турнире в Майами разыграют Конта и Возняцки
Определились финалистки крупного турнира WTA, проходящего в Майами.
В первом полуфинале датчанка Каролин Возняцки одержала волевую победу над третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. Экс-лидер мирового рейтинга смогла выиграть шесть геймов на чужой подаче.
А затем представительница Великобритании Джоанна Конта нанесла поражение Винус Уильямс в двух сетах. 36-летняя американка допустила 11 двойных ошибок.
Финальный матч состоится в ночь с пятницы на субботу.
Турнир WTA Miami Open
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Возняцки К. (Дания) - Плишкова К. (Чехия) - 5:7, 6:1, 6:1
Место и дата
30 марта 20:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Уильямс В. (США) - Конта Д. (Великобритания) - 4:6, 5:7
Место и дата
31 марта 04:00, , Онлайн-трансляция