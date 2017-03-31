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Титул на турнире в Майами разыграют Конта и Возняцки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Определились финалистки крупного турнира WTA, проходящего в Майами.

В первом полуфинале датчанка Каролин Возняцки одержала волевую победу над третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. Экс-лидер мирового рейтинга смогла выиграть шесть геймов на чужой подаче.

А затем представительница Великобритании Джоанна Конта нанесла поражение Винус Уильямс в двух сетах. 36-летняя американка допустила 11 двойных ошибок.

Финальный матч состоится в ночь с пятницы на субботу.

Турнир WTA Miami Open
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/2 финала

Матч

Возняцки К. (Дания) - Плишкова К. (Чехия) - 5:7, 6:1, 6:1

Место и дата

30 марта 20:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Уильямс В. (США) - Конта Д. (Великобритания) - 4:6, 5:7

Место и дата

31 марта 04:00, , Онлайн-трансляция

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