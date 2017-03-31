Кириос вышел в полуфинал турнира в Майами
Австралиец Ник Кириос вышел в полуфинал теннисного турнира в Майами.
В 1/4 финала он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3. Теннисисты провели на корте 2,5 часа.
В полуфинале соперником Кириоса станет швейцарец Роджер Федерер.
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ник Кириос (Австралия) - Александр Зверев (Германия) - 6:4, 6:7 (9:11), 6:3
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