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Александр Кожевников: И по стилю, и по классу «Магнитка» и СКА примерно равны

Источник:  «Известия»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями в преддверии финала Кубка Гагарина, в котором встретятся «Магнитка» и СКА.

- И по стилю, и по классу «Магнитка» и СКА примерно равны — надеюсь, хоть здесь мы увидим борьбу подольше, чем в четырех-пяти матчах, - цитируют Кожевникова «Известия». 

Напомним, что в финале Западной конференции СКА обыграл «Локомотив», а «Магнитка» победила «Ак Барс».  

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