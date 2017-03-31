Александр Кожевников: И по стилю, и по классу «Магнитка» и СКА примерно равны

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями в преддверии финала Кубка Гагарина, в котором встретятся «Магнитка» и СКА.

- И по стилю, и по классу «Магнитка» и СКА примерно равны — надеюсь, хоть здесь мы увидим борьбу подольше, чем в четырех-пяти матчах, - цитируют Кожевникова «Известия».

Напомним, что в финале Западной конференции СКА обыграл «Локомотив», а «Магнитка» победила «Ак Барс».