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Марадона подает в суд на разработчика видеоигры Pro Evolution Soccer 17

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона подает в суд на японского разработчика футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 17.

«Вчера узнал, что японская компания Konami использует мое изображение в своей игре PES 17. К сожалению, мой адвокат начинает работу над судебным иском. Надеюсь, это не очередные мошенники», – написал Марадона в Facebook.

Напомним, Pro Evolution Soccer 2017 – это семнадцатая игра в серии футбольных симуляторов от Konami, ее официальный релиз состоялся 15 сентября.

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