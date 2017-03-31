Эсекьель Гарай: Кроме Месси в нашей сборной достаточно игроков мирового уровня

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, ранее выступавший за «Зенит», считает, что сборная Аргентины обязательно должна принять участие на чемпионате мира.

– Думаю, без Аргентины чемпионат мира будет не таким, каким должен стать. За нашу сборную играет лучший футболист мира Лионель Месси. Он получил серьезную дисквалификацию, но в нашей команде достаточно игроков мирового уровня, - цитирует Гарая Marca.

Напомним, что Месси был дисквалифицирован на четыре матча сборной Аргентины за оскорбление арбитра в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Чили (1:0).