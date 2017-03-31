Ксения Столбова: Это не наш результат, который мы можем показывать

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, поделилась своими впечатлениями от выступления на чемпионате мира в Хельсинки.

По итогам двух программ пара заняла пятое место.

- О короткой программе мне не хочется даже вспоминать. Давайте не будем ничего коверкать, а жить сегодняшним днем. Мы были очень хорошо готовы к старту. Вчерашнему дню нет объяснений. Сегодня, видимо, были помарки от переизбытка желания кататься чисто. На протяжении трех недель, что мы готовились к этому старту, короткую программу катали без срывов, без всего. Представляете реакцию, когда вдруг тут проехали полпрограммы «на попе». И смех, и грех. Это не наш результат, который мы можем показывать.

Судьба, наверное, испытывает нас на прочность, потому что мы не закончили, как некоторые после Олимпиады. Мы еще не все сделали в фигурном катании, чтобы уходить. И если уходить, то красиво. Каждый спортсмен приезжает на чемпионат выиграть или показать лучший результат. Я не исключение. Возможно, перегораю. Я отрицаю этот факт, но без этого желания невозможно в спорте находиться, - цитирует Столбову официальный сайт ФФККР.

Напомним, что по итогам короткой программы Столбова и Климов занимали 13-е место. В произвольной программе показали третье место, в итоге став пятыми.