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Леонид Слуцкий: Для болельщиков «Арсенала» Аршавин культовая фигура и легенда

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что для болельщиков «Арсенала» Андрей Аршавин является легендой.

– Люди в Англии помнят историю. Если любой тренер или футболист, что-то сделал для клуба, как-то его прославил, а прославить он его мог даже тем, что он там просто играл или работал, то для них этого более, чем достаточно. Для нас сейчас Аршавин это часто критикуемая фигура. Причем, абсолютно лучший игрок 2000-х в нашей стране. Для болельщиков «Арсенала» он культовая фигура и легенда. Не уверен, что для всех болельщиков «Зенита» он является таковым, хотя просто обязан быть именно таким, - цитирует слуцкого «Матч ТВ».

Напомним, что Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Футболист провел за англичан 144 матча и забил 31 мяч. За «Зенит» полузащитник играл с 1999 по 2008 годы и с 2012 по 2015. 

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