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Каролин Возняцки: Раньше я не добавилась в Майами тех результатов, которых хотела

Источник:  WTAКомментарии

14-я ракетка мира Каролин Возняцки поделилась впечатлениями после победы над Каролиной Плишковой из Чехии (5:7, 6:1, 6:1) и выхода в финал турнира WTA Miami Open.

«Это действительно что-то особенное, – сказала Возняцки. – Я несколько раз выходила в финал в Индиан-Уэллсе и однажды победила в нем. А этот турнир был среди тех, где я никогда не играла в финале. Моим лучшим результатом был полуфинал. Это было около пяти лет назад. Не могу сказать, что у меня здесь ничего не получалось раньше, но я не добивалась тех результатов, которых хотела.

Она уверенно начала и выиграла несколько розыгрышей. Тогда я сказала себе: «Окей, добро пожаловать в полуфинал». Мне нужно было немного ближе входить в корт, бить чуть сильнее и встречать мяч чуть раньше. Так мне удалось войти в игру.

После этого у меня был сет-пойнт, и было очень обидно проиграть его. Это было непросто психологически. Но у меня получилось отличное начало второго сета, и на этой волне я поймала свою игру».

Добавим, что соперницей Возняцки по финалу станет Джоанна Конта из Великобритании, которая выбила из борьбы Винус Уильямс из США.

Матч

Возняцки К. (Дания) - Плишкова К. (Чехия) - 5:7, 6:1, 6:1

Место и дата

30 марта 20:00, , Онлайн-трансляция

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