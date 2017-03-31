Барбора Стрыцова: Мне не нравится, что Шарапова сможет начать играть в Штутгарте со среды

20-я ракетка мира Барбора Стрыцова рассказала о том, что думает в связи с возвращением российской теннисистки Марии Шараповой после дисквалификации.

«Не думаю, что кто-то в туре может назвать ее своим другом. У нее их нет, потому что она ни с кем не разговаривает.

Я ничего не имею против нее. Мне только не нравятся правила. Она вдруг может начать турнир в Штутгарте в среду. Мы приедем с Fed Cup, и нам придется играть во вторник. Вот это мне не нравится.

Но она Мария, и ты ничего не сделаешь. Я не буду злиться из-за этого, но я в шоке из-за того, что происходит с турниром в Штутгарте. Правда, я не могу что-то изменить, поэтому не буду думать об этом», – приводит Daily Mail слова Стрыцовой.

Добавим, что в 2013 году Стрыцова была дисквалифицирована на шесть месяцев за употребления сибутрамина.

Напомним, турнир в Штутгарте Porsche Tennis Grand Prix пройдет с 24 по 30 апреля. При этом Шарапова свой матч первого круга сможет провести только в среду, когда завершится срок ее дисквалификации.