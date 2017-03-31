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Сергей Рыжиков: Я коллекционирую вратарские свитера

Источник:  Welcome2018Комментарии

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своем хобби.

- Я коллекционирую вратарские свитера. Причем не все попало. Очень много в коллекции свитеров вратарей, с которыми я лично играл. Почти все российские вратари есть, да и иностранцев так быстро не перечислить.

Например, у меня есть свитер Вальдеса, Хандановича, Оливера Кана. Да всех вот так сразу и не вспомнить, но коллекция большая. Честно сказать, я их даже и не считал. Хранятся они все у папы. На старости лет посчитаю, вот и посмотрим, - цитирует Рыжикова Welcome2018.

Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В казанском клубе он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также четырежды входил в тройку лучших вратарей России. В текущем сезоне 36-летний Рыжиков провел 20 матчей РФПЛ и пропустил 20 мячей. 

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