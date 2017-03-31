Каролина Плишкова: После первого сета я почувствовала, что отдала все, что у меня было
Третья ракетка мира
Каролина Плишкова подвела итоги поражения от Каролин Возняцки (7:5, 1:6, 1:6) в
полуфинале турнира WTA Miami Open.
«После первого сета я чувствовала, что отдала все, что у меня было, поэтому мне стало сложно играть с ней длительные розыгрыши. Это лучший матч, который она провела со мной.
Она играла по-настоящему здорово, почти не ошибалась и возвращала все мои мячи очень глубоко в корт. Так что было сложно отвечать агрессивно», – приводит слова 25-летней чешской теннисистки официальный сайт WTA.
Добавим, что Плишкова доходит до полуфинала на втором турнире подряд. До этого она остановилась в шаге от финала в Индиан-Уэллсе.
Матч
Возняцки К. (Дания) - Плишкова К. (Чехия) - 5:7, 6:1, 6:1
Место и дата
30 марта 20:00, , Онлайн-трансляция
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