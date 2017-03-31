Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Кайсар
Баскетбол  Црвена Звезда- : -УНИКС
Футбол  Герта- : -Хоффенхайм
Футбол  Анжи- : -Урал
Теннис  Надаль- : -Фоньини
Баскетбол  Панатинаикос- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каролина Плишкова: После первого сета я почувствовала, что отдала все, что у меня было

Источник:  WTAКомментарии

Третья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги поражения от Каролин Возняцки (7:5, 1:6, 1:6) в полуфинале турнира WTA Miami Open.

«После первого сета я чувствовала, что отдала все, что у меня было, поэтому мне стало сложно играть с ней длительные розыгрыши. Это лучший матч, который она провела со мной.

Она играла по-настоящему здорово, почти не ошибалась и возвращала все мои мячи очень глубоко в корт. Так что было сложно отвечать агрессивно», – приводит слова 25-летней чешской теннисистки официальный сайт WTA.

Добавим, что Плишкова доходит до полуфинала на втором турнире подряд. До этого она остановилась в шаге от финала в Индиан-Уэллсе.

Матч

Возняцки К. (Дания) - Плишкова К. (Чехия) - 5:7, 6:1, 6:1

Место и дата

30 марта 20:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Барбора Стрыцова: Мне не нравится, что Шарапова сможет начать играть в Штутгарте со среды20-я ракетка мира Барбора Стрыцова рассказала о том, что думает в связи с возвращением российской теннисистки Марии Шараповой после дисквалификации.Каролин Возняцки: Раньше я не добавилась в Майами тех результатов, которых хотела14-я ракетка мира Каролин Возняцки поделилась впечатлениями после победы над Каролиной Плишковой из Чехии (5:7, 6:1, 6:1) и выхода в финал турнира WTA Miami Open.Титул на турнире в Майами разыграют Конта и ВозняцкиОпределились финалистки крупного турнира WTA, проходящего в Майами.Илие Настасе: Сражаясь с депрессией, Шарапова начала пить. Но русские устойчивы к алкоголюЭкс-первая ракетка мира Илие Настасе высказал оригинальное опасение в связи с длительной паузой в карьере Марии Шараповой.Румынский теннисист Настасе считает, что Серена Уильямс употребляла допингБывший теннисист из Румынии Илие Настасе высказал свое мнение о проблеме допинга. Он считает, что американка Серена Уильямс употребляла запрещенные препараты.The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!Экс первая ракетка мира готовится выступить на международном теннисном турнире – впервые после дисквалификации в 2016 году.Уильямс победила Кербер в четвертьфинале турнира в МайамиАмериканская теннисистка Винус Уильямс (в четвертьфинале турнира в Майами победила немку Анжелику Кербер со счетом 7:5, 6:3.Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал турнира в МайамиРоссиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) не смогли пробиться в полуфинал турнира в Майами.Мария Шарапова: В прошлом году я задумывалась о завершении карьерыЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова готовится к возвращению на корт после дисквалификации.46-летняя Кимико Дате вернется в WTA-тураЯпонская теннисистка Кимико Дате готова возобновить спортивную карьеру.Анжелик Кербер: Я знала, что Одзаки хорошо двигается и возвращает много мячейПервая ракетка мира Анжелик Кербер подвела итоги матча с Рисой Одзаки из Японии (6:2, 6:2), что позволило ей выйти в ¼ финала Miami Open.Кузнецова проиграла Уильямс в 1/8 финала турнира в МайамиРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в 1/8 финала турнира в Майами уступила американке Винус Уильмс со счетом 3:6, 6:7 (4:7).Халеп вышла в четвертый круг турнира в МайамиРумынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертый круг турнира в Майами.Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в МайамиРоссийская теннисиста Светлана Кузнецова в 1/16 финала турнира в Майами обыграла американку Тэйлор Таунсенд со счетом 6:4, 6:2.Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разрядеРоссийские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина взяли верх над Анной-Леной Гренефельд (Германия) и Кветой Пешкой (Чехия) во втором круге турнира в Майами в парном разряде.«Главный подарок на 30 лет я уже получила!». Шарапова – о своем возвращении«Главный подарок на 30 лет я уже получила!». Шарапова – о своем возвращенииРовно через месяц, 26 апреля, Мария Шарапова в Штутгарте проведет свой первый матч после дисквалификации, растянувшейся на 15 месяцев.Плишкова вышла в четвертый круг турнира в МайамиЧешка Каролина Плишкова вышла в четвертый круг теннисного турнира в Майами.Павлюченкова завершила выступление на турнире в МайамиРоссиийская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила американке Бетани Маттек-Сэндз в третьем круге турнире в Майами (США).Кузнецова вышла в третий круг Miami OpenСедьмая ракетка мира Светлана Кузнецова выиграла свой первый матч на турнире WTA Miami Open.Веснина уступила Томлянович на турнире в МайамиМатч второго раунда турнира WTA в Майами (США) между россиянкой Еленой Весниной и хорваткой Айлой Томлянович завершился победой хорватской теннисистки. Итоговый счет матча – 3:6, 6:4, 7:5 в пользу Томлянович.
Другие
Виталий Мутко: В 2016 году наша антидопинговая система дала сбой
Футбол
Сергей Рыжиков: Чемпионат мира в России будет одним из лучших, в этом даже не сомневаюсь
Теннис
Барбора Стрыцова: Мне не нравится, что Шарапова сможет начать играть в Штутгарте со среды
Футбол
Леонид Слуцкий: Для болельщиков «Арсенала» Аршавин культовая фигура и легенда
все новости
Каролина Плишкова
Каролина Плишковавсе новости
Каролин Возняцки
Каролин Возняцкивсе новости
Miami Open
Miami Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour