Каролина Плишкова: После первого сета я почувствовала, что отдала все, что у меня было

Третья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги поражения от Каролин Возняцки (7:5, 1:6, 1:6) в полуфинале турнира WTA Miami Open.

«После первого сета я чувствовала, что отдала все, что у меня было, поэтому мне стало сложно играть с ней длительные розыгрыши. Это лучший матч, который она провела со мной.

Она играла по-настоящему здорово, почти не ошибалась и возвращала все мои мячи очень глубоко в корт. Так что было сложно отвечать агрессивно», – приводит слова 25-летней чешской теннисистки официальный сайт WTA.

Добавим, что Плишкова доходит до полуфинала на втором турнире подряд. До этого она остановилась в шаге от финала в Индиан-Уэллсе.