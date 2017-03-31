Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона» с 1996 года, набравшим 91 очко

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:2).

Теперь на счету 20-летнего канадца 91 (28+63) очко в 77 матчах сезона. Таким образом, Макдэвид добился лучшего результата среди игроков «Эдмонтона» с 1996 года. В сезоне 1995/1996 форвард Дуг Уэйт набрал 104 (25+79) очка.

Отметим, что победа над «Сан-Хосе» стала для «нефтяников» седьмой подряд дома.

Ранее «Эдмонтон» обеспечил себе участие в плей-офф впервые с 2006 года, когда команда дошла до финала Кубка Стэнли, где в семи матчах проиграла «Каролине».

До конца регулярного чемпионата «Эдмонтон» проведет еще пять матчей и может побороться за победу в Тихоокеанском дивизионе с «Анахаймом», от которого сейчас отстает на одно очко.