Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона» с 1996 года, набравшим 91 очко
Форвард «Эдмонтона»
Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе»
(3:2).
Теперь на счету 20-летнего канадца 91 (28+63) очко в 77 матчах сезона. Таким образом, Макдэвид добился лучшего результата среди игроков «Эдмонтона» с 1996 года. В сезоне 1995/1996 форвард Дуг Уэйт набрал 104 (25+79) очка.
Отметим, что победа над «Сан-Хосе» стала для «нефтяников» седьмой подряд дома.
Ранее «Эдмонтон» обеспечил себе участие в плей-офф впервые с 2006 года, когда команда дошла до финала Кубка Стэнли, где в семи матчах проиграла «Каролине».
До конца регулярного чемпионата «Эдмонтон» проведет еще пять матчей и может побороться за победу в Тихоокеанском дивизионе с «Анахаймом», от которого сейчас отстает на одно очко.
Матч
Эдмонтон - Сан-Хосе - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Голы:
Хансен (Мартин), 1:01 (0:1). Марун (Макдэвид, Драйзайтль), 10:22 (1:1). Макдэвид (Клефбом, Каджула), 17:28 (2:1 - мен.). Марун (Расселл), 47:51 (3:1). Павелски (Власич, Хансен), 53:59 (3:2).
Место и дата
31 марта 04:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция