WADA поддерживает введение наказания за склонение к употреблению допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что не видит смысла уголовно наказывать спортсменов за употребление допинга.

- WADA не намерено вмешиваться в суверенное право каждого государства устанавливать законы для своих граждан, это исключительное право правительства страны. Что касается спортсменов, то агентство считает достаточным процесс санкций, включающих право спортсменов на обжалование дисквалификации в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Многочисленные юридические консультации, проведенные WADA, показывают, что отстранение спортсмена на срок от двух до четырех лет от соревнований является соразмерным нарушению. Таким образом, WADA не считает, что применение допинга спортсменами должно повлечь уголовную ответственность, для этого нет каких-то предпосылок в спортивном движении.

Однако WADA настоятельно рекомендует правительствам вводить законы, предусматривающие наказание за распространение или продажу запрещенных средств, а также склонение спортсменов к употреблению допинга. WADA признает, что те страны, которые ввели уголовную ответственность в отношении распространения допинга, были эффективны в привлечении к ней виновных лиц, особенно среди вспомогательного персонала, - сообщили ТАСС в пресс-службе WADA.

Вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводится запрещенный в российском спорте перечень запрещенных веществ и методов.

