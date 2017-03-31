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Сергей Рыжиков: Чемпионат мира в России будет одним из лучших, в этом даже не сомневаюсь

Источник:  Welcome2018Комментарии

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков верит, что чемпионат мира в России пройдет на должном уровне.

- Когда я узнал, что чемпионат мира по футболу будет проходить в России, гордость была за всех. И за страну, и за наших представителей, которые презентовали программу ЧМ-2018. Это было безмерное счастье, правда. Ведь в России, да и в Советском Союзе ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира не проводился. И я искренне не понимал этой несправедливости. Мы достойная страна. И чемпионат мира будет одним из лучших, в этом даже не сомневаюсь. Кто-то отдавал пальму первенства Англии или Америке. Но, кстати, в моем окружении все верили, что Чемпионат мира будет проходить именно в нашей стране.

Быть послом для меня – безусловная честь. Я очень удивился, когда меня назначили. Столько достойных людей в Казани, которые могли бы стать представителями ЧМ-2018. И из этого числа выбрали меня. Это счастье!, - цитирует Рыжикова Welcome2018.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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