Виталий Мутко: В 2016 году наша антидопинговая система дала сбой

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко на итоговом заседании Коллегии Минспорта России рассказал об основных проблемах российского спорта:

- 2016 год выдался непростым для нашего спорта. Мы угодили под давление мировой общественности, в отношении нас наметилась система двойных стандартов, применялись методы коллективной ответственности.



Наша антидопинговая система в какой-то момент дала сбой, поэтому основная задача сейчас – бросить все силы на ее восстановление. Нам необходимо как можно быстрее наладить все антидопинговые механизмы, чтобы восстановить в правах спортивные Федерации, которые были поражены допинговыми процессами – заявил Мутко.