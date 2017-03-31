Хедман установил рекорд результативности для защитников «Тампы-Бэй»
Защитник «Тампы-Бэй»
Виктор Хедман сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ
с «Детройтом» (5:3).
Таким образом, 26-летний швед набрал свое 66-е (15+51) очко в сезоне и обновил рекорд результативности в истории игроков обороны «молний».
Предыдущее достижение принадлежало чеху Роману Хамрлику, который в сезоне 1995/1996 набрал 65 (16+49) очков.
Отметим, что до этого лучшим результатом в карьере Хедмана были 55 (13+42) очков в сезоне 2013/2014. Хедман проводит восьмой сезон в составе «Тампы-Бэй».
«Молнии» одержали четвертую победу подряд и продолжают бороться за попадание в зону wild card Восточной конференции. На данный момент «Тампа-Бэй» отстает от «Бостона» на три очка, имея при этом игру в запасе.
Матч
Тампа-Бэй - Детройт - 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Голы:
Нильсен (Хелм), 4:22 (0:1). Браун (Дюмон), 18:58 (1:1). Шустр (Палат), 22:22 (2:1). ДеКайзер (Татар, Зеттерберг), 32:46 (2:2). Киллорн 36:13 (3:2 - бол.). Друэн (Хедман, Пойнт), 38:04 (4:2 - бол.). Гурде (Палат, Шустр), 46:03 (5:2). Грин (Нильсен, Ларкин), 48:18 (5:3 - бол.).
Место и дата
31 марта 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция