Хедман установил рекорд результативности для защитников «Тампы-Бэй»

Защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:3).

Таким образом, 26-летний швед набрал свое 66-е (15+51) очко в сезоне и обновил рекорд результативности в истории игроков обороны «молний».

Предыдущее достижение принадлежало чеху Роману Хамрлику, который в сезоне 1995/1996 набрал 65 (16+49) очков.

Отметим, что до этого лучшим результатом в карьере Хедмана были 55 (13+42) очков в сезоне 2013/2014. Хедман проводит восьмой сезон в составе «Тампы-Бэй».

«Молнии» одержали четвертую победу подряд и продолжают бороться за попадание в зону wild card Восточной конференции. На данный момент «Тампа-Бэй» отстает от «Бостона» на три очка, имея при этом игру в запасе.