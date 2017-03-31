Виталий Мутко: Уровень специалистов в нашем спорте оставляет желать лучшего
Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко на итоговом заседании Коллегии Минспорта России рассказал об основных задачах министерства в этом году.
- Одной из основных задач Минспорта сейчас является переход к качеству. Мы много сделали, много построили, много проектов реализовали, но пора уже выходить на качественно иной уровень управления. Все-таки, уровень специалистов у нас пока оставляет желать лучшего - сказал Мутко.
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