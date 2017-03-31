Зеттерберг набрал 900-е очко в карьере в НХЛ
Форвард «Детройта»
Хенрик Зеттерберг сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй»
(3:5). Это очко стало для 36-летнего шведа 900-м в лиге.
Зеттерберг проводит 14-й сезон в НХЛ (все – в составе «Детройта»). За это время он провел 995 матчей и набрал 900 (325+575) очков.
Самым результативным для форварда стал сезон 2007/2008, в котором он записал на свой счет 92 (43+49) очка.
Добавим, что Зеттерберг занимает седьмое место в списке самых результативных игроков в истории «Детройта», уступая 18 очков российскому форварду Павлу Дацюку.
Отметим, что Дацюк поздравил шведа с 900-м очком в твиттере.
Congratulations to Henrick Zetterberg on the 900 career NHL point!— Pavel Datsyuk (@Datsyuk13) 31 марта 2017 г.
До конца регулярного чемпионата «красные крылья» проведут еще пять матчей. Таким образом, Зеттерберг может успеть сыграть свою 1000-ю игру в НХЛ в нынешнем сезоне.
Матч
Тампа-Бэй - Детройт - 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Голы:
Нильсен (Хелм), 4:22 (0:1). Браун (Дюмон), 18:58 (1:1). Шустр (Палат), 22:22 (2:1). ДеКайзер (Татар, Зеттерберг), 32:46 (2:2). Киллорн 36:13 (3:2 - бол.). Друэн (Хедман, Пойнт), 38:04 (4:2 - бол.). Гурде (Палат, Шустр), 46:03 (5:2). Грин (Нильсен, Ларкин), 48:18 (5:3 - бол.).
Место и дата
31 марта 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция