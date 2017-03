Зеттерберг набрал 900-е очко в карьере в НХЛ

Форвард «Детройта» Хенрик Зеттерберг сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (3:5). Это очко стало для 36-летнего шведа 900-м в лиге.

Зеттерберг проводит 14-й сезон в НХЛ (все – в составе «Детройта»). За это время он провел 995 матчей и набрал 900 (325+575) очков.

Самым результативным для форварда стал сезон 2007/2008, в котором он записал на свой счет 92 (43+49) очка.

Добавим, что Зеттерберг занимает седьмое место в списке самых результативных игроков в истории «Детройта», уступая 18 очков российскому форварду Павлу Дацюку.

Отметим, что Дацюк поздравил шведа с 900-м очком в твиттере.

Congratulations to Henrick Zetterberg on the 900 career NHL point!