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Джефферсон Фарфан: Я полностью восстановился и готов сыграть с «Уфой»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, что восстановился и готов играть за железнодорожников.

– Когда позвонил агент, я был на тренировке – поддерживал форму с тренером по фитнесу. Он сказал: «Набери, как закончишь – есть интересный вариант в России». Я как раз планировал вернуться в европейский чемпионат и сразу связался с Кураньи и Хурадо – моими друзьями по «Шальке», которые играли в России. Они ответили: «Езжай, не пожалеешь». После этого мы с агентом прилетели на сбор «Локомотива», подписали контракт и выпили за это по стакану минералки.

– Из-за травмы вы еще ни разу не попали в заявку «Локомотива». Что случилось?

– На тренировке получил сильный ушиб. На самом деле, ничего страшного, но лечение немного затянулось. Сейчас я полностью здоров, тренируюсь в общей группе и хочу как можно быстрее вернуться на поле. В субботу у нас матч в Уфе – я готов сыграть, - цитирует Фарфана «Матч ТВ».

32-летний Фарфан подписал контракт с «Локомотивом» 29 января, он перешел в стан железнодорожников в качестве свободного агента. 

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