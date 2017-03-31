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Антон Митрюшкин: Вызов в сборную – это плюс: можно сменить обстановку, пообщаться с русскими ребятами

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин рассказал, с какими чувствами приезжает в молодежную сборную России.

«У тебя есть клуб, и если ты вызываешься, то должен играть за сборную России. И я даже думаю, что это иногда плюс. В команде ты находишься три-четыре месяца, и тебе нужно сменить обстановку: уезжаешь, общаешься. Может быть, кого-то давно не видел, по кому-то соскучился.

Вот я, например, играя в Швейцарии, могу соскучиться по общению с русскими ребятами. Поэтому приезжаю сюда, и мне все очень нравится. Всегда с радостью приезжаю играть за сборную России», – приводит «Евро-Футбол.ру» слова Митрюшкина.

Напомним, Митрюшкин участвовал в сборе молодежной сборной России в Марбелье. Команда Евгения Бушманова одержала две победы в товарищеских матчах – над Румынией (5:1) и Норвегией (2:0).

Добавим, что в нынешнем сезоне 21-летний Митрюшкин провел 25 матчей за «Сьон» в чемпионате Швейцарии и пропустил 38 голов. 

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