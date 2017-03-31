Хэй объявил о намерении провести бой с Манувой по правилам бокса

Британский боксер Дэвид Хэй объявил о том, что намерен провести бой с английским бойцом MMA Джими Манувой, сообщает Lenta.ru.

36-летний Хэй заявил, что его представители уже начали переговоры со стороной Манувы о проведении боя по правилам бокса.

«Если кому-то из бойцов ММА удастся переквалифицироваться в боксеры, то у Манувы есть для этого и стиль, и форма. Наш бой объединит поклонников смешанных единоборств и бокса и станет по-настоящему запоминающимся событием», – сказал Хэй.

Напомним, ранее Хэй был обладателем поясов в тяжелом весе по версии WBC,WBA и WBO. За свою профессиональную карьеру он провел 31 бой, в которых одержал 28 побед (26 из них – нокаутом) и потерпел три поражения.

На счету 27-летнего Манувы 17 побед (15 из них – нокаутом) и два поражения.