Сергей Борисов: Игра в большинстве стала проблемой для «Локомотива»

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Расписание финальной серии Кубка Гагарина Сегодня магнитогорский «Металлург», одолев казанский «Ак Барс» (4:1) и выиграв полуфинальную серию Кубка Гагарина в четырех встречах, стал вторым финалистом турнира сезона 2016/2017.

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