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Сергей Борисов: Игра в большинстве стала проблемой для «Локомотива»

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Хоккейный эксперт, вратарь белорусских и российских клубов Сергей Борисов прокомментировал полуфинальную серию Кубка Гагарина между СКА и «Локомотивом».

Питерский клуб всухую обыграл ярославскую команду и вышел в финал, где сыграет с «Магниткой».

- Тренер «Локомотива» Алексей Кудашов здорово подвел свою команду к плей-офф, но игра в большинстве стала проблемой. Здесь можно проводить параллель с «Ак Барсом», который тоже вроде давит, но когда дело доходит до большинства, «Металлург» легко забрасывает и выигрывает. Нужны мастера, которые могут выжать момент из полумомента. Они есть в Магнитогорске и у СКА. В таких командах, как «Локомотив», все больше построено на командной работе, - цитирует Борисова «Собеседник».

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