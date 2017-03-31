Матмурадов и Курзанов показали одинаковый вес перед очным боем за титул чемпиона Fight Nights
Вчера в Москве состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира Fight Nights Global 62, который состоится 31 марта.
Титульный бой. 65.8 кг. Александр Матмуратов (Россия) - 66.1 кг. Илья Курзанов (Россия) - 66.1 кг.
65.8 кг. Леван Макашвили (США) - 66.3 кг. Джек МакГэнн (Англия) - 66.3 кг.
Полуфинал Гран-при. 57.2 кг. Жалгас Жумагулов (Россия) - 57.7 кг. Артур Багаутинов (Россия) - 57.7 кг.
77.1 кг. Матей Трухан (Хорватия) - 77.4 кг. Алиасхаб Хизриев (Россия) - 77.6 кг.
65.8 кг. Аллан Попай (Бразилия) - 66.1 кг. Магомед Юнусилау (Россия) - 66.3 кг.
61.2 кг. Алым Исабаев (Кыргызстан) - 61.6 кг. Омар Нурмагомедов (Россия) - 61.6 кг.
61.2 кг. Пол Марин (Румыния) - 61.1 кг. Грачик Енгибарян (Россия) - 61.5 кг.
70.3 кг. Сергей Фалей (Беларусь) - 70.6 кг. Рамиль Мустапаев (Россия) - 70.3 кг.
61.2 кг. Магомед Аль-Абдуллах (Россия) - 61.4 кг. Науруз Дзамихов (Россия) - 61.3 кг.
93.0 кг. Никита Бурчак (Россия) - 93.2 кг. Алексей Сафонов (Россия) - 92.8 кг.
65.8 кг. Вадим Паневин (Россия) - 66.2 кг. Камиль Абдулазизов (Россия) - 66.2 кг.
Отметим, что время церемония взвешивания состоялось подписание контракта на поединок между Виталием Минаковым и бразильцем Антонио Силвой.