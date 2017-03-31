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Соучредитель Black Star: Возможно, назовем футбольный клуб «Москвой»

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов рассказал о решении создать футбольный клуб в Москве.

«Во-первых, для меня и нашего партнера Вальтера футбольная тематика близка, мы играем в футбол с самого детства. Во-вторых, мы наблюдаем за футболом во всем мире и видим технологии и инструменты, которые позволяют делать его более интересным. В-третьих, футбол – это самый зрелищный вид спорта в мире.

Мне бы хотелось, чтобы название было Black Star. Но мы живем в Москве, а одноименного клуба в городе нет, поэтому, возможно, назовемся «Москвой». Для этого необходимо сотрудничать с мэрией. Будем смотреть, готова ли она к этому», – приводит Lenta.ru слова Курьянова.

Напомним, основателем и владельцем продюсерской компании Black Star является Тимати.

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