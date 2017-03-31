Сборные России и Украины будут разведены по разным группам при жеребьевке Лиги наций

Сборные России и Украины при жеребьёвке Лиги наций могут попасть в одну лигу, но не в одну группу, сообщает официальный сайт УЕФА.

То же самое относится к Армении и Азербайджану, если нынешние решения Исполнительного комитета УЕФА по-прежнему будут действовать при проведении жеребьевки.

В сентябре 2018 года состоятся первые матчи Лиги наций УЕФА, в рамках которой 55 европейских сборных поведут борьбу в четырех дивизионах A, B, C и D. В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих - в лигу B, следующие 15 - в лигу C, а 16 последних - в лигу D.

Сборная России предварительно попала в группу В, там же оказалась команда Украины. Официальный состав групп будет объявлен только по окончании Европейской квалификации в ноябре, поэтому у сборных еще есть все шансы подняться дивизионом выше или опуститься ниже.

На сегодняшний день дивизионы выглядят так:

ДИВИЗИОН A (четыре группы по три сборные)

Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина

ДИВИЗИОН B (четыре группы по три сборные)

Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия

ДИВИЗИОН C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные)

Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения

ДИВИЗИОН D (четыре группы по четыре сборные)



Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, БЮР Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар