Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Кайсар
Баскетбол  Црвена Звезда- : -УНИКС
Футбол  Герта- : -Хоффенхайм
Футбол  Анжи- : -Урал
Теннис  Надаль- : -Фоньини
Баскетбол  Панатинаикос- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборные России и Украины будут разведены по разным группам при жеребьевке Лиги наций

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Сборные России и Украины при жеребьёвке Лиги наций могут попасть в одну лигу, но не в одну группу, сообщает официальный сайт УЕФА.

То же самое относится к Армении и Азербайджану, если нынешние решения Исполнительного комитета УЕФА по-прежнему будут действовать при проведении жеребьевки. 

В сентябре 2018 года состоятся первые матчи Лиги наций УЕФА, в рамках которой 55 европейских сборных поведут борьбу в четырех дивизионах A, B, C и D. В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих - в лигу B, следующие 15 - в лигу C, а 16 последних - в лигу D.

Сборная России предварительно попала в группу В, там же оказалась команда Украины. Официальный состав групп будет объявлен только по окончании Европейской квалификации в ноябре, поэтому у сборных еще есть все шансы подняться дивизионом выше или опуститься ниже.

На сегодняшний день дивизионы выглядят так:

ДИВИЗИОН A (четыре группы по три сборные)

Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина

ДИВИЗИОН B (четыре группы по три сборные)

Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия

ДИВИЗИОН C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные)

Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения

ДИВИЗИОН D (четыре группы по четыре сборные)

Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, БЮР Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Казахский Зидан, липецкий Месси: 5 случаев, когда ребенка назвали в честь кумираКазахский Зидан, липецкий Месси: 5 случаев, когда ребенка назвали в честь кумираВ казахстанском городе Атырау родители назвали сына в честь великого француза, но этот случай стал далеко не первым.УЕФА обнародовал возможное распределение команд в Лиге наций, Россия и Украина – дивизионе ВВ сентябре 2018 года состоятся первые матчи Лиги наций. УЕФА представил, как могут быть распределены команды в этом турнире.Ролан Гусев: Надо возвращать в сборную Березуцких и ИгнашевичаЭкс-игрок ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился впечатлениями об игре национальной команды в прошедших товарищеских матчах с Бельгией (3:3) и Кот-д'Ивуара (0:2).Сергей Семак: Сборной России нужно стремиться играть более дисциплинированноСергей Семак: Сборной России нужно стремиться играть более дисциплинированноГлавный тренер «Уфы» рассказал в интервью «Советскому спорту» о том, к чему нужно стремиться игрокам сборной России.Жоаозиньо: Попасть в сборную России реальноПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо заявил, что не теряет надежд попасть в сборную России.Александр Бубнов: Оценка сборной за игру – 3, завысил балл, так как удалось спасти матчФутбольный эксперт Александр Бубнов оценил футболистов сборной России в матче с командой Бельгии (3:3).Андрей Червиченко: Наши бились до конца – это похвальноБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выступление сборной России в товарищеских матчах против команд Кот-д'Ивуара (0:2) и Бельгии (3:3).Победы любой ценой. О сборной России на домашнем ЧМ-2018Победы любой ценой. О сборной России на домашнем ЧМ-2018Обозреватель «Советского спорта», рассматривая матч российской сборной через призму исторических аллюзий, пришел к неожиданным выводам.Василий Уткин: По-моему не стоит Черчесову продолжать работать со сборнойОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин подвел итоги двух последних товарищеских матчей сборной России.Вячеслав Булавин: Сборная России хорошо сыграла на фоне расхлябанности БельгииБывший футболист «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Бельгии (3:3).«Уровень бельгийцев по сравнению с нашими – космос». Болельщики о матче сборной«Уровень бельгийцев по сравнению с нашими – космос». Болельщики о матче сборной«Советский спорт» собрал самые яркие комментарии после товарищеского матча между сборной России и Бельгии.Василий Уткин: Мы сделали все, чтобы стать самой слабой сборной в ее историиОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин рассказал, что введение лимита на легионеров повлияло на уровень сборной России.Владимир Стогниенко: Понравилось, как со сборной Бельгии сыграл ГлушаковРоссийский комментатор Владимир Стогниенко оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященных товарищескому матчу между сборными России и Бельгии.Двое из ларца. Кто оправдал доверие ЧерчесоваДвое из ларца. Кто оправдал доверие ЧерчесоваКак минимум два футболиста сборной России могут занести матч с Бельгией себе в актив.Александр Шмурнов – об игре сборной России: С результатом, конечно, повезло, но молодцы, что напряглисьКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о контрольном матче сборной России с командой Бельгии.Танго над пропастью. Юрий Цыбанев – о мартовской сессии сборнойТанго над пропастью. Юрий Цыбанев – о мартовской сессии сборнойОбозреватель «Советского спорта» – о мартовской сессии сборной и ее рабочем вектореАлексей Стрепетов: После первого тайма казалось, что из положительного в матче с Бельгией только новый стадионБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Бельгии (3:3).Валерий Рейнгольд: Сборная России порадовала, но с обороной нужно что-то делатьВалерий Рейнгольд: Сборная России порадовала, но с обороной нужно что-то делатьБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре сборной России в товарищеской матче с Бельгией (3:3).Психолог Гущин: Таких людей как Денисов привлекать преждевременно…Психолог Гущин: Таких людей как Денисов привлекать преждевременно…Звоню эксперту – спортивному психологу, доктору медицинских наук Вадиму Гущину.Кристиан Бентеке: Сборная России еще может окрепнуть к чемпионату мираФорвард сборной Бельгии Кристиан Бентеке после товарищеского матча с Россией (3:3) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи высказался о перспективах сборной России.
Другие
Виталий Мутко: В 2016 году наша антидопинговая система дала сбой
Футбол
Сергей Рыжиков: Чемпионат мира в России будет одним из лучших, в этом даже не сомневаюсь
Теннис
Барбора Стрыцова: Мне не нравится, что Шарапова сможет начать играть в Штутгарте со среды
Футбол
Леонид Слуцкий: Для болельщиков «Арсенала» Аршавин культовая фигура и легенда
все новости
Украина
Украинакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика