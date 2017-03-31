«Рубин» - «Зенит». Хави Гарсия, Дзюба и Смольников готовятся к матчу в общей группе, Жирков получил травму

Футболисты «Зенита» на базе в Удельной продолжают подготовку к гостевому матчу 21 тура РФПЛ против казанского «Рубина».

Как сообщает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге», в общей группе занимаются Хави Гарсия, Артем Дзюба, получивший повреждение в матче с тульским «Арсеналом», а также Игорь Смольников, перенесший операцию на колене. Юрий Жирков из-за повреждения пропускает тренировку, также отсутствует Александр Кержаков, подхвативший вирус.

Напомним, матч 21 тура РФПЛ «Рубин» - «Зенит» пройдет 2 апреля в Казани и начнется в 14.00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.